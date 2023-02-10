В Самарской области транспортные полицейские изъяли кокаин у пассажира поезда

Молодого человека привлекли к административной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани у пассажира поезда сообщением «Москва – Челябинск» сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили наркотики.

— Парень ехал в плацкартном вагоне. Когда он увидел полицейских, то занервничал, чем и привлек внимание к себе. Пакетик с порошкообразным веществом изъяли из его кошелька, — сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

По словам пассажира, наркотическое средство он нашел в Воронеже и оставил себе для личного употребления. Исследование показало, что это кокаин массой менее 1 грамма. Известно, что 25-летний житель Воронежской области часть данного наркотика уже успел употребить в пути следования.

Молодого человека привлекли к административной ответственности. Судья Сызранского мирового суда назначил ему наказание в виде административных штрафов на общую сумму 8 тысяч рублей

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