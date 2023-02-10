Самарскому активисту под капот автомобиля подкинули куриные кости

Самарец открыл капот своего авто и неприятно удивился / Фото: Алексей Морозов

Дорожный эксперт самарского отделения ОНФ Алексей Морозов, на автомобиле которого в прошлом году устроил вакханалию пьяный молодой человек без трусов, снова попал в непростую ситуацию. На днях он обнаружил, что под капотом его машины «Киа» лежат куриные кости, а двигатель облит жидкостью, похожей на жирный бульон. Алексей Морозов рассказал журналисту «КП-Самара», что произошло.

- Сегодня ночью неизвестные лица вскрыли капот моего автомобиля «Киа Рио» и вылили на двигатель куриный бульон с костями. Причины мне неизвестны, чего хотели добиться тоже непонятно. Либо просто нагадить, либо чтоб бездомные собаки оторвали бампер и прыгали на капот. На кошек и крыс это мало похоже. Последствия этого происшествия лишь предстоит выяснять в сервисе, - рассказал самарский активист.

Алексей пока не обращался в органы внутренних дел, сейчас он пытается понять, могли ли это быть крысы, хотя, по его мнению, данное действие больше похоже на людей. Мужчина не исключает любые варианты, ведь вскрыть капот иномарки не так просто, но все же возможно.

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