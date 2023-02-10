Дмитрий Цыпченко - лучший бомбардир зимних сборов в "Крыльях". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" в утреннем слоте игрового дня 10 февраля в Турции встречались с молодежным составом московского "Спартака". Матч завершился победой самарцев со счетом 3:1.

Счет открыл Дмитрий Цыпченко, который является лучшим бомбардиром "Крыльев" на нынешних зимних сборах. Во втором тайме Никита Хлусов красивым "парашютом" издали поразил ворота спартаковцев во второй раз, а Егор Тоцкий, завершив красивую комбинацию, довел счет до 3:0. "Красно-белые" сумели отыграть только один мяч.

В вечернем слоте 10 февраля соперником "Крыльев" будет клуб "Аксу" из Казахстана. В сезоне 2022 года (в Казахстане турнир проводится по системе "весна-осень") "Аксу" занял 6-е место в премьер-лиге.

Начало встречи в 18 часов по самарскому времени. Видеотрансляции матчей "Крыльев" на третьем сборе не ведутся, но голы можно увидеть в официальном клубном телеграм-канале.