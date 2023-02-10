В Самаре проведут ремонтные работы с кратковременным отключением воды на нескольких улицах

В городе проведут профилактические работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты планируют провести ремонтно-профилактические работы. Время работы могут скорректировать в течение недели.

По информации «РКС-Самара», работы проведут с кратковременным отключением холодной воды. С 10:00 до 17:00 14 февраля на улице Красноармейской, 133 жители могут остаться без холодной воды. В ночь на 15 февраля, также проведут работы на проспекте Кирова, 385а, 395 и 399 и на улице Г. Димитрова, 59, 69, 70, 72, 74, 75, 78, 80.

Холодную воду могут отключить 15 февраля с 21:00 до 09:00 16 февраля на улице Ново-Садовой, 317А, 321, 323А. С 09:00 16 февраля до 04:00 17 февраля отключения пройдут на улице Стара-Загора, 118А. Вся подробная информация указана на официальном сайте компании.

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