Раненые в Макеевке бойцы почтили память погибших товарищей в Самаре 10 февраля 2023

Раненые бойцы и вдовы погибших солдат возложили цветы к Вечному огню Фото: Яндекс. Карты

В пятницу, 10 февраля 2023 года, в Самаре прошел стихийный памятный митинг. Цветы к Вечному огню на площади Славы возложили бойцы, которые получили ранения при обстреле в Макеевке. Также в акции приняли участие волонтеры, друзья, родные и вдовы погибших бойцов.

Вдовы мобилизованных, которые погибли в Макеевке, предложили создать мемориал в Самаре. Ранее стало известно, что памятный знак хотят установить в ДНР. Достигнута предварительная договоренность. Однако жены бойцов считают, что мемориал должен быть на самарской земле.

— Мы хотим, чтобы о наших мужьях помнили, чтобы в Самаре было место, куда можно прийти и почтить их память, — приводит OBOZ.INFO слова вдовы одного из погибших в Макеевке солдат.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в первые минуты 2023 года. ВСУ нанесли удар по зданию, где временно размещались российские военные. По данным Минобороны РФ, в результате случившегося погибли 89 человек, еще несколько десятков получили ранения. Среди них были уроженцы Самарской области.

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