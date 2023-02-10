Турнир родительских школьных команд «Высший класс!» пройдет в Самарской области в 2023 году

Отборочные турниры среди родителей пройдут с 20 февраля по 31 марта 2023 года / Фото: Единая Россия

В Самарской области пройдет турнир родительских школьных команд «Высший класс!». Когда стартуют региональные спортивные состязания, рассказали на заседании общетвенного совета партийного проекта «Единой России» - «Детский спорт».

Напомним, первые соревнования турнира прошли в 2021-м в Ленинском и Самарском районах. Годом позднее в нем приняли участие более 2 тысяч человек со всей Самары. Было около 300 заявок от команд 125 школ. В 2023-м в «Высшем классе!» хотят принять участие уже свыше 500 учебных заведений региона.

Официальный старт началу состязаний будет дан 20 февраля 2023 года в режиме ВКС. Отборочные турниры среди родителей пройдут по всей Самарской области с 20 февраля по 31 марта 2023 года. Это будут соревнования по трем видам спорта: футбол, стритбол и чир-спорт.

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