В Самарской области планируют отремонтировать дорогу к «Истории транспорта»

В регионе продолжают ремонтировать дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области планируют отремонтировать улицу Революционную. В регионе реализовывают национальный проект «Безопасные качественные дороги».

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии продолжают приводить в нормативное состояние трассы, в том числе Самарско-Тольяттинскую агломерацию. В этом году специалисты отремонтируют улицу Революционную, от улицы Дзержинского до Приморского бульвара.

Сотрудники подрядной организации планируют завершить работу до 1 октября 2023 года. Также до конца года хотят отремонтировать 6 улиц в Автограде, их протяженность составит 11,75 километров.

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