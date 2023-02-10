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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:29

В Самарской области мужчина, угрожавший матери убийством, предстанет перед судом

Уголовное дело отправили на рассмотрение
Алена ПРОВКИНА
Пьяный мужчина угрожал матери-инвалиду

Пьяный мужчина угрожал матери-инвалиду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель угрожал своей матери убийством. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации прокуратуры Самарской области, 43-летний житель Автограда напился и начал избивать родную мать-инвалида. Он нанес несколько ударов кулаком в лицо женщины. После избиения мужчина пригрозил матери ножом и сказал, что хочет ее убить. Правоохранители задержали злоумышленника.

Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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