В Самарской области мужчина, угрожавший матери убийством, предстанет перед судом

Пьяный мужчина угрожал матери-инвалиду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель угрожал своей матери убийством. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации прокуратуры Самарской области, 43-летний житель Автограда напился и начал избивать родную мать-инвалида. Он нанес несколько ударов кулаком в лицо женщины. После избиения мужчина пригрозил матери ножом и сказал, что хочет ее убить. Правоохранители задержали злоумышленника.

Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.