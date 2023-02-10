В Самарской области ожидается небольшой снег с 11 по 13 февраля 2023 года

В регионе пройдет снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики сообщили о снегопаде в выходные дни. На следующей неделе интенсивность осадков увеличится.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в предстоящие выходные дни характер погоды начнет меняться. Из-за атлантического циклона на территории региона пройдет небольшой снег с 11 по 13 февраля 2023 года. На следующей неделе специалисты отмечают увеличение количества осадков. Температурный фон существенно изменится.

Напомним, жителей региона предупредили о резком похолодании. В конце февраля 2023 года столбик термометра опустится ниже -20 градусов.

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