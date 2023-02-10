В Самаре скорректировали маршрут автобуса №50 с 8 февраля 2023 года

Движение транспорта скорректировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об изменении автобусного маршрута №50. Общественный транспорт движется по скорректированной схеме с 8 февраля 2023 года.

По информации городской администрации, трасса следования автобуса №50 изменилась в районе новой эстакады по улице Ново-Садовой. Теперь, при движении в направлении железнодорожного вокзала, автобусы будут проезжать по дублеру улицы и останавливаться возле дома №184, а после проезжать мимо ТЦ «Апельсин» до улицы Советской Армии и поворачивать налево в районе ДК «Современник».

Пассажирам необходимо заранее планировать свою поездку. Все вопросы по части работы общественного транспорта можно задавать по телефону «горячей линии»: 207-70-11.

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