В Самаре скорректировали маршрут автобуса №50 с 8 февраля 2023 года

Движение транспорта скорректировали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местных жителей предупредили об изменении автобусного маршрута №50. Общественный транспорт движется по скорректированной схеме с 8 февраля 2023 года.
По информации городской администрации, трасса следования автобуса №50 изменилась в районе новой эстакады по улице Ново-Садовой. Теперь, при движении в направлении железнодорожного вокзала, автобусы будут проезжать по дублеру улицы и останавливаться возле дома №184, а после проезжать мимо ТЦ «Апельсин» до улицы Советской Армии и поворачивать налево в районе ДК «Современник».
Пассажирам необходимо заранее планировать свою поездку. Все вопросы по части работы общественного транспорта можно задавать по телефону «горячей линии»: 207-70-11.
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