В Самарской области в некоторых районах отключат свет с 10 по 14 февраля 2023 года

В пяти районах пройдут отключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты проведут неплановые ремонтные работы. В пяти районах отключат электроснабжение.

По информации ПАО «Россети Волга», 10 февраля 2023 года подготовиться стоит жителям с. Шельхметь Волжского района, жителям сел Зеленовка, Ягодное, Русская Боровка Ставропольского района. 11 февраля отключения пройдут в СДНТ «Светлопопольские дачи» Красноярского района. 13 февраля отключения в селе Екатериновка, Приволжского района. 14 февраля в поселке Заря, Старая Бинарадка, ДНТ «Крутогорки» Красноярского района и с/х Волгарь Куйбышевского района.

Жителям рекомендуют отключать технику от основной сети, чтобы избежать повреждения.

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