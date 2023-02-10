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НовостиОбщество10 февраля 2023 16:35

В историческом центре Самары завершают подготовку рельсов для переустройства трамвайных путей

В областной столице продолжают строительство новой станции метро
Алена ПРОВКИНА
Специалисты продолжают работу. Фото: городская администрация

Специалисты продолжают работу. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают строительство новой станции метро «Театральная». В исторической части города завершают подготовку рельсов для переустройства трамвайной линии.

По информации городской администрации, подрядчики продолжают заниматься вопросом переустройства трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Работы планируют завершить до 25 февраля 2023 года. Специалисты уложат 32 рельса. В ближайшее время подрядчики приступят к разработке «корыта».

Рабочие также хотят завершить монтаж буросекущих свай до 20 февраля. В стартовом котловане продолжают подготовительные работы под конструкции тоннелей.

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