В историческом центре Самары завершают подготовку рельсов для переустройства трамвайных путей

Специалисты продолжают работу. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают строительство новой станции метро «Театральная». В исторической части города завершают подготовку рельсов для переустройства трамвайной линии.

По информации городской администрации, подрядчики продолжают заниматься вопросом переустройства трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Работы планируют завершить до 25 февраля 2023 года. Специалисты уложат 32 рельса. В ближайшее время подрядчики приступят к разработке «корыта».

Рабочие также хотят завершить монтаж буросекущих свай до 20 февраля. В стартовом котловане продолжают подготовительные работы под конструкции тоннелей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.