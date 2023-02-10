Сбер совместно с МГТУ имени Баумана будут готовить специалистов по большим данным

Профессионалы этого профиля будут очень востребованы на рынке. Фото: https://ru.freepik.com/author/standret.

Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим техническим вузом страны — МГТУ им. Н. Э. Баумана. Они будут взаимодействовать в области развития информационных технологий и реализации совместных образовательных проектов.

В рамках соглашения стороны будут совместно разрабатывать и проводить обучающие курсы, мастер-классы и хакатоны, направленные на развитие как цифровых, так и управленческих компетенций студентов в области больших данных.

- Мы не первый год сотрудничаем с МГТУ имени Н.Э. Баумана, и подписанное соглашение укрепляет и расширяет наше взаимодействие. Вместе с ведущим техническим вузом страны мы будем готовить профессионалов в области больших данных, которые так востребованы сегодня на рынке. В обучении и реализации практических задач мы будем использовать платформу нашей «Фабрики данных». Это позволит по итогам обучения выпускать уже готовых специалистов, обученных с использованием самых современных технологий, и готовых к работе, - сообщил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» банка Андрей Белевцев.

- Использование бесшовных образовательных технологий позволяет преподавателям-практикам МГТУ им. Н.Э. Баумана, обладающим компетенциями в области искусственного интеллекта и больших данных, транслировать в рамках учебных программ самые актуальные цифровые знания в момент их появления. Формирование кадровой элиты совместно с крупнейшим индустриальным партнёром для развития российской экономики – одна из ключевых стратегических целей нашего сотрудничества с банком, - поделился первый проректор - проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин.