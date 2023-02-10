Самарскую область накроет туман вечером 10 февраля 2023 года

Туман накроет регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область накроет густой туман вечером в пятницу, 10 февраля 2023 года. Синоптики предупредили местных жителей.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», туман накроет регион в ближайшие 3 часа. Видимость при этом составит 500 метров и менее. Такая погода сохранится до 11:00 11 февраля 2023 года. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.

Напомним, жителей также предупредили о снегопаде и резком похолодании. Небольшой снег пройдет с 11 по 13 февраля 2023 года. В середине месяца температура воздуха опустится до -20 градусов.

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