В Самарской области на полигоне для снега устроили свалку

Помимо снега на участке складировали мусор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области площадку для складирования снега проверили на соблюдение норм закона. На территории была организована свалка.

По информации прокуратуры региона, складирование снега на специальных полигонах было в отсутствии обвалования сплошным земляным валом. Кроме того, на участке полигона, расположенного юго-восточнее пересечения улиц Транспортной и Борковской, начали складировать автопокрышки и иные отходы. Правоохранители провели проверку.

В адрес главы городского округа Тольятти внесли представление об устранении нарушений. Акт рассмотрели, администрацией принимаются меры, устранение нарушения находится на контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.