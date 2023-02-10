В "Крыльях Советов" объяснили назначение капитаном Ильи Гапонова

На матч с "Аксу" самарскую команду вывел в качестве капитана Илья Гапонов. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Вечером 10 февраля 2023 в турецком Белеке самарские "Крылья Советов" встречались в контрольном матче с командой "Аксу" из Казахстана. Обратило на себя внимание то, что капитаном самарской команды в этом матче был Илья Гапонов, который в первой части сезона был игроком ротации.

- Илья был одним из трех игроков, которые провели в этом матче на поле все 90 минут и не планировались к заменам, - пояснили ситуацию корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе "Крыльев Советов".

Еще два игрока, проведшие на поле все 90 минут без замен, - это молодой Сергей Бабкин, арендованный у "Локомотива", и голландец Гленн Бейл.

Матч, прошедший в упорной борьбе, не принес голов и завершился нулевой ничьей. Это первая игра на зимних сборах в 2023 году, в которой "Крылья" ни разу не поразили ворота соперников.

Утром 10 февраля самарцы обыграли со счетом 3:1 молодежный состав московского "Спартака".