В Самаре пройдет «День НЕвлюбленных»

ФОто: предоставлено ТРК "Космопорт"

Нестандартно День влюбленных отметят в торгово-развлекательном комплексе Самары. Благодаря ТРК «Космопорт» 14 февраля праздник состоится не только у пар, но и у тех, кто не нашел свою половинку. Команда центра предложила им альтернатиру – шоу-программу с выступлениями стенд стендап-комиков и зрелищным шоу бармена с дегустацией безалкогольных напитков. К тому же обладателям свободных сердец предложат поучаствовать в экспресс-свидании. Программа начнется в 18.00 14 февраля в центральном атриуме ТЦ.