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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:46

В Самаре пройдет «День НЕвлюбленных»

Для свободных сердец устроят специальное шоу в ТРК «Космопорт» Читайте на WWW.SAMARA.KP.RU: https://www.samara.kp.ru/online/news/5137211/
Жанна ВАЛЮТИНА
Фото: предоставлено ТРК "Космопорт"

Фото: предоставлено ТРК "Космопорт"

Нестандартно День влюбленных отметят в торгово-развлекательном комплексе Самары. Благодаря ТРК «Космопорт» 14 февраля праздник состоится не только у пар, но и у тех, кто не нашел свою половинку. Команда центра предложила им альтернатиру – шоу-программу с выступлениями стенд стендап-комиков и зрелищным шоу бармена с дегустацией безалкогольных напитков. К тому же обладателям свободных сердец предложат поучаствовать в экспресс-свидании. Программа начнется в 18.00 14 февраля в центральном атриуме ТЦ.