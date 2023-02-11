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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 7:26

Три человека пострадали в столкновении трех легковушек в Тольятти вечером 10 февраля 2023

Один из водителей при повороте не уступил дорогу и устроил ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
Авария "собрала" Skoda Octavia, "Весту" и "Приору"

Авария "собрала" Skoda Octavia, "Весту" и "Приору"

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в пятницу, 10 февраля 2023 года, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. В 21:00 на улице Тополиной столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 37-летний водитель «Лады Весты». Он, двигаясь по улице Тополиной в направлении улицы 70 лет Октября, решил повернуть налево вне перекрестка. Автомобилист не пропустил встречный Skoda Octavia под управлением 55-летнего водителя. После удара иномарка изменила направление движения и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Ладу Приору», за рулем которой находился 22-летний парень.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и 43-летняя пассажирка «Приоры», которых госпитализировали в больницу, а также водитель Skoda. Последнему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские продолжают разбираться в деталях аварии. Проводится проверка.

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