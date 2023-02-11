Стала известна судьба пропавшей 14-летней жительницы Самары

Полицейские оперативно разыскали подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре благополучно завершились поиски 14-летней светловолосой школьницы. Девочку искали с пятницы, 10 февраля 2023 года. К счастью, ее быстро нашли. С ней все в порядке.

— Месторасположение несовершеннолетней установлено. Противоправные действия в отношении нее не совершались, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, накануне девочка ушла из дома на улице Аэродромной в Самаре и пропала. Она долго не выходила на связь с родителями, и те забили тревогу — обратились в полицию. Сегодня утром, 11 февраля 2023 года, юную жительницу Самары удалось найти. Где она пропадала все это время, неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал