Несколько машин вмерзли в лед на ул. Советской Армии в Самаре

Вызволить авто из ледяного плена будет непросто Фото: скриншот с видео

В Самаре произошло очередное коммунальное ЧП. В районе пересечения улиц Советской Армии и Дыбенко несколько машин попали в «плен». Они вмерзли в лед, который образовался после утечки на трубе. Об этом в субботу, 11 февраля 2023 года, сообщил блогер Евгений Щекин.

Самарец снял на видео, как территория у дома № 98 по улице Советской Армии превратилась в каток. Колеса нескольких припаркованных там машин попали в ледяные тиски. Освободить их будет непросто. Горожане шутят, что, вероятно, придется ждать весны, когда все само растает.

По словам местных жителей, коммунальная авария произошла давно. Водой затопило не только территорию, где обычно паркуются автомобилисты, но еще и часть детской площадки. Из-за низких температур все замерзло и стало настоящим катком.

- Ладно машины, железки. Как там ходить нормально, чтобы ноги не поломать? Сочувствую местным жителям, особенно пенсионерам, - прокомментировал видео один из интернет-пользователей.

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