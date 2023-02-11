Пенсионерка ищет лыжника, который вытащил ее из полыньи на реке в Курске

Женщина могла погибнуть, если бы не лыжник и его супруга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка из Курска ищут лыжника и его супругу, которые спасли ей жизнь. Днем в среду, 8 февраля 2023 года, женщина провалилась под лед и едва не утонула. К счастью, ей вовремя пришли на помощь неравнодушные люди.

По словам пенсионерки, она ежедневно ходит кормить диких уток на реке Тускари. Обычно пернатые сразу подлетали к ней, но в тот раз не захотели. В итоге женщина вышла на лед. Он оказался тонким и сломался под ее ногами. Курянка тут же оказалась в ледяной воде. Она увидела, что неподалеку на лавочке сидят лыжники. Не успела позвать на помощь, как мужчина уже рванул к ней. Он протянул женщине палку и вытащил ее на берег.

Супруга лыжника побежала за спасателями — на базу ГИМС. Те принесли пенсионерке теплую одежду и напоили горячим чаем. Хотели вызвать скорую, но женщина отказалась. Убедившись, что с курянкой все в порядке, спасатели отвезли ее домой. Не обошлось и без профилактической беседы об опасности выхода на лед.

Женщина сетует, что так и не успела поблагодарить своих спасителей. Теперь она хочет их найти, пишут «Курские известия». Пенсионерка не знает, как зовут супругов. Запомнила только, что на вид им около 60 лет. На мужчине был пестрый спортивный костюм, на груди — знак ГТО.

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