Иномарка «оседлала» дорожное ограждение: смертельное ДТП произошло на трассе М-5 под Самарой

"Шевроле" повисла на ограждении после столкновения с ВАЗом Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем в субботу, 11 февраля 2023 года, на 1065 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Около 12 часов там столкнулись «Шевроле» и ВАЗ-2114. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Авария произошла в районе поселка Моршанка. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек. Также пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Их направили для обследования в медучреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Погибшего и пострадавших из покореженных машин доставали спасатели Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. На кадрах, опубликованных спасателями, видно, что отечественная легковушка получила сильный удар в правый бок. Авто согнуло почти пополам. Чтобы достать людей из машины, спасателям понадобился специальный инструмент. Что касается иномарки, то у нее тоже пострадал правый бок. После удара она «оседлала» дорожное ограждение.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские. Они устанавливают все детали происшествия. Проводится проверка.

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