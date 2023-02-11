Ветер до 18 м/с обрушится на Самарскую область днем 12 февраля 2023 года

Сильный ветер принесет в Самарскую область небольшой снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Днем в воскресенье, 12 февраля 2023 года, регион окажется во власти сильного ветра. Так что завтра лучше не выходить из дома.

- Днем 12 февраля 2023 года местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, вместе с ветром в регион вернется и снег. Осадки будут небольшие и пройдут местами. Однако в начале новой рабочей недели в отдельных районах возможен уже умеренный снег.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Если непогода застигнет на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или в подъездах зданий. Нельзя ходить или стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и недостроями. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

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