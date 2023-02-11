Коронавирус выявили у 633 жителей Самарской области 11 февраля 2023 года

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько еще жителей Самарской области заразились коронавирусом. По данным на субботу, 11 февраля 2023 года, диагноз подтвердился еще у 633 жителей региона. Последний раз такие цифры фиксировали в октябре 2022-го. Общее число случаев заболевания достигло 501 781, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки на больничные койки отправили 43 ковид-пациента. Между тем, растет число тех, кто смог победить заразу. Закончили лечение еще 356 человек. За все время справиться с коронавирусом удалось 488 284 жителям региона.

Есть и печальные новости. К сожалению, умерли еще двое больных, у которых была подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 8 226 летальных случаев.

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