Житель Тольятти похитил из букмекерской конторы 28 тысяч рублей и потратил их на спортставки

Полицейские задержали тольяттинца в другой букмекерской конторе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники ППС задержали грабителя, который обчистил букмекерскую контору. Мужчина похитил оттуда кассовый ящик, в котором находились более 28 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в одну из ночей в начале февраля 2023 года в Автозаводском районе. В букмекерскую контору зашел мужчина, он сделал ставки и стал следить за ходом спортивной игры по монитору. Когда администратор отвлекся, он схватил кассовый ящик и выбежал на улицу. Остановить воришку не удалось.

Вскоре на место прибыли полицейские. При осмотре прилегающей территории они нашли часть похищенного — пустой ящик. Чтобы найти злоумышленника, правоохранители решили пройтись по другим букмекерским конторам в этом районе. В одной из них они наткнулись на того самого клиента. Мужчина попытался убежать, но его быстро задержали.

Грабителем оказался 36-летний житель Тольятти. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги уже успел потратить — сделал новые ставки на спорт. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Сейчас тольяттинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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