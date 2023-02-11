Масштабная книжная выставка с лекциями и мастер-классами проходит в Самаре

Самарская книжная ярмарка продлится до 12 февраля 2023 года / Фото: vk.com/expovolga

В областной столице продолжается четырехдневная выставка «Самарская книжная ярмарка». Она стартовала 9 февраля и продолжится до 12 февраля 2023 года. Место ее проведения — выставочный центр «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).

Накануне, 10 февраля 2023 года, выставку посетил шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Он презентовал свою книгу «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои: от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, Ивана Ефремова и Григория Федосеева». Он рассказал, как прошел по следам известных русских путешественников и написал книгу.

Отметим, на ярмарке представлена литература ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Саратова, Самары; издания вузов и учреждений дополнительного образования. Также там можно увидеть экспонаты музеев и экспозиции ведущих библиотек столицы 63 региона. Кроме того, гости мероприятия смогут приобрести литературу по издательским ценам, посетить лекции и мастер-классы. Подробнее с программой выставки на 11 и 12 февраля 2023 года можно ознакомиться здесь.

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