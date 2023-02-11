В полиции рассказали подробности ДТП с погибшим на трассе М-5 под Самарой 11 февраля 2023

В результате ДТП погиб пассажир отечественной легковушки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в субботу, 11 февраля 2023 года, на 1068 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе. Как выяснилось, участниками аварии стали не две, а три машины: «Шевроле Авео», ВАЗ-2114 и грузовик-метановоз DAF.

- В результате ДТП погиб пассажир отечественного автомобиля. В больницу доставлены водитель «Шевроле», водитель ВАЗа и два его пассажира, один из которых несовершеннолетний, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Полицейские продолжают выяснять все детали и обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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