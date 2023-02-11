Костюм лешего сделали из колготок и монтажной пены: чем удивит спектакль «Обряд» театра «Пластилиновый дождь» в Самаре

Спектакль расскажет о лешем, который хочет уйти на покой и ищет себе замену / Фото: vk.com/plastrain

В субботу, 11 февраля 2023 года, жители Самары увидят необычную постановку в исполнении уличного театра «Пластилиновый дождь». Это мистический спектакль «Обряд» (12+). Его покажут в арт-пространстве «Станкозавод».

Зрителям предстоит увидеть яркий зрелищный перформанс, в котором нет речи актеров. Историю рассказывают через сложный грим, костюмы ручной работы, спецэффекты, звуки и хореографию. В центре сюжета — легенда про лешего, который хочет уйти на покой и ищет себе замену.

— В спектакле заняты восемь актеров. Режиссер-постановщик — Игорь Шадрин, хореограф — Вера Шадрина. Все костюмы и реквизит сделаны самостоятельно. В 2017 году костюмы ручной работы выиграли гран-при «Поволжских сезонов» Александра Васильева, — рассказала «КП-Самара» концертный директор театра «Пластилиновый дождь» Анастасия Захарова.

Костюм лешего напоминает настоящую кору дерева, а на самом деле это сочетание монтажной пены и огромного количества капроновых колготок. Грим ему не нужен — у него специальная маска. А вот чтобы превратить актрис в ведьм, приходится использовать силиконовые накладки на лицо.

По словам Анастасии Захаровой, билеты на «Обряд» разобрали очень быстро. Были даже те, кто просил добавить места. Организаторы думали на тем, чтобы показать два спектакля в один вечер — в 18:00 и в 20:30, но от этой идеи пришлось отказаться. Однако, если появится возможность, спектакль вновь проведут в Самаре. Может быть, это произойдет до начала летнего сезона.

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