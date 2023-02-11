Трап повредил обшивку готовящегося к вылету из Самары в Москву самолета 11 февраля 2023

ЧП произошло во время подгона автотрапа к задней двери самолета / Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В субботу, 11 февраля 2023 года, в аэропорту Курумоч произошло ЧП. Там трап врезался в Boeing-737, который готовился к вылету из Самары в Москву.

— По предварительным данным, все случилось в 12:50 при подгоне автотрапа к задней двери самолета. Конструкция повредила обшивку воздушного судна. Самолет отправили на стоянку для ожидания техников, — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Насколько известно, на рейс до Москвы было зарегистрировано 160 человек. Им предоставят резервный борт. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту и ожидают вылета.

На место выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Надзорное ведомство проведет проверку по факту происшествия, а также оценит своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.

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