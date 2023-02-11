Врач-онколог назвал главные факторы появления рака

Медики призывают внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский врач-онколог Павел Нестеров назвал факторы, которые способствуют развитию рака, и рассказал, кто находится в группе риска. В топ-3 причин попали курение, злоупотребление алкоголем и избыточный вес.

- Курение является фактом риска возникновения более 20 видов опухолей. У курильщиков часто возникают такие агрессивные заболевания, как рак легкого, ротоглотки, мочевого пузыря, пищевода, кишечника, - отметил медик.

Появлению онкологии может способствовать и излишнее употребление алкоголя. Спиртные напитки могут вызвать рак глотки, гортани, пищевода, груди, печени, желудка, поджелудочной железы, кишечника. А вот у людей с избыточным весом чаще всего диагностируют рак прямой кишки, ЖКТ, матки, молочной железы, почек, яичников. Помочь в профилактике рака может переход к здоровому образу жизни и увеличение физической активности (хотя бы по 30 минут в день).

Вызвать злокачественную опухоль кожи — меланому — может ультрафиолет. Так что не стоит слишком долго принимать солнечные ванны и лучше отказаться от походов в солярий. Среди других факторов риска развития онкологии — вирусы гепатита В и С, ВИЧ, а также хронические заболевания (пищевод Баррета, хронический гастрит, язва желудка). Врач призвал внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские обследования.

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