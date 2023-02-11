В Самарском онкодиспансере рассказали, как арт-терапия помогает в лечении пациентов

В онкодиспансере открылась выставка фотографий "Мир глазами архитектора" / Фото: vk.com/samaraonko

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере (СОКОД) открылась благотворительная выставка фотографий Александра Маврычева «Мир глазами архитектора». Она призвана помочь посетителям и пациентам медучреждения найти прекрасное в каждом мгновении жизни и настроить на выздоровление.

— Подобные мероприятия позволяют охватывать большое количество пациентов. Они добавляют в нашу психокоррекционную работу положительную динамику. Мы помогаем пациенту пройти все стадии принятия своего диагноза и настроить его на позитивный лад и выздоровление, — отметила психолог отделения медицинской реабилитации онкодиспансера Ольга Якимкина.

Напомним, с 2008 года в СОКОД реализуют проект «Терапия пространством». В рамках него было проведено уже более 50 мероприятий (выставки, мастер-классы и т.д.). Представители диспансера отмечают, что арт-терапия — это универсальный метод психологической помощи. Она помогает стабилизировать эмоциональное состояние пациента, избавить его от негативных эмоций и спасти от больничного быта, а также оказывает эффект релаксации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал