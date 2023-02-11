Самарцу грозит срок за помощь в получении водительских удостоверений без экзаменов

Посредник получил от некого мужчины 210 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары решил помочь мужчине с получением водительских прав и попал под уголовную статью. Он стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2022 года подозреваемый получил от некого мужчины взятку в 210 тысяч рублей, которую должен был передать «кому надо». Деньги предназначались за помощь в получении трех удостоверении тракториста-машиниста категорий В и С без прохождения обучения и сдачи экзаменов.

В настоящее время следователи продолжают разбираться в деталях преступления. В этом им помогают сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области. Посреднику может грозить реальный срок лишения свободы и крупный штраф.

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