Названы профессии, в которых жители Самары доверяют больше женщинам, чем мужчинам

Самарцы доверяют женщинам-фармацевтам, а вот в качестве врачей предпочитают видеть мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, в каких профессиях больше доверяют мужчинам, а в каких — женщинам, а также где преобладает тот или иной гендерный тип. Исследование провел сервис по поиску работы Superjob.

Опрос показал, что чаще всего женщины работают в таких профессиях, как бухгалтер (80%), фармацевт (80%), педагог (три из четырех), продавец, парикмахер, психолог, дизайнер, переводчик, риэлтор, оператор колл-центра. Бухгалтерам больше всего доверяют представительницы слабого пола (67% против 52%), а вот фармацевтам и педагогам — мужчины (54% против 41% и 46% против 44% соответственно).

Представители сильного пола крепко обосновались в инженерных специальностях (88%). Уровень доверия к ним очень высок — 70% мужчин и 56% женщин. Та же ситуация с водителями: мужчинам за рулем доверяют 78% представителей сильного пола и 63% дам.

Примерно одинаковое количество мужчин и женщин можно встретить в таких профессиях, как юрист, повар, фотограф. Однако больше всего здесь доверяют специалистам мужского пола.

Преобладают женщины в сфере архитектурного проектирования и журналистике, однако самарцы в большей степени полагаются на мужчин. А вот у дам больше всего доверие вызывают врачи-мужчины и массажисты.

В целом по уровню доверия самарцев к специалистам-мужчинам лидируют водители, инженеры и архитекторы, к женщинам — парикмахеры, бухгалтеры и фармацевты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал