У жителя Самарской области арестовали Audi из-за долга по штрафам ГИБДД

Если автомобилист не погасит долг в течение 10 дней, он может лишиться машины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд в рамках акции «Неплательщик». В ходе него они выявили автомобилиста, который накопил крупный долг по штрафам ГИБДД. Он попал в поле зрения правоохранителей в Борском районе.

По данным ГУ МВД по Самарской области, 50-летний мужчина не оплатил в установленный срок штрафы, наложенные за нарушения ПДД. Сумма долга превысила 35 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на автомобиль Audi и отправили его на спецстоянку. Автомобилисту дали 10 дней на погашение задолженности. Если он не оплатит все штрафы, его машину изымут и передадут на реализацию.

В полиции напоминают: люди, привлеченные к административной ответственности, обязаны оплатить штраф в течение 60 дней. В противном случае их ждет наказание по статье 20.25 КоАП РФ — арест до 15 суток или обязательные работы. Однако данная мера не освобождает должника от уплаты штрафа. Он все равно должен будет погасить долг, но уже под присмотром судебных приставов.

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