Очевидцы сообщили об обрушении потолка в доме на ул. Советской в Самаре

Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет / Фото: samara.dtp.official

Жители Самары сообщили о ЧП в Кировском районе. По словам горожан, ночью в доме на улице Советской, 81 обвалился потолок. Фото пострадавшей квартиры опубликовали в соцсетях вечером в субботу, 11 февраля 2023 года.

— Ночью рухнул потолок в доме № 81 по улице Советской. Соседние дома расселяют, а этот — самый худший — все никак, — поделились местные жители.

Судя по кадрам, обрушилось перекрытие между квартирой на втором этаже и чердаком. В одну из комнат ввалились деревянные конструкции и шифер с крыши. Теперь вместо потолка там зияет большая дыра. Пострадал ли кто-нибудь, пока неизвестно.

По информации на сайте дом.минжкх, здание на улице Советской, 81 представляет собой двухэтажный многоквартирный дом. Год постройки — 1951. По предварительным данным, дом не признан аварийным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Влетел в комнату посреди ночи: что известно об обрушении потолка на ул. Воронежской в Самаре 4 декабря 2022 года

Что известно об обрушении потолка в квартире на ул. Воронежской в Самаре 4 декабря 2022 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал