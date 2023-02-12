Голландец Бейл из «Крыльев» предложил одноклубнику Писарскому стать учителем русского языка

Выйдет ли из Писарского еще и хороший учитель русского для Бейла? Фото: ПФК "Крылья Советов"

Голландский легионер самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл предложил своему одноклубнику Владимиру Писарскому быть учителем русского языка. Так он отреагировал на высказывание форварда относительно иностранцев.

- Бейл учит русский и завел телеграм-канал на русском языке? Это правильно, так и надо. Они же приехали в Россию, они у нас в гостях, поэтому они должны учить наш язык. В Европе же русские игроки учат язык страны, в которую приезжают играть. Так же и здесь должно быть. Это норма, - заявил Писарский в интервью Metaratings.ru.

Гленн Бейл опубликовал этот абзац в своем телеграм-канале.

- Сыч, будешь мои учителем? - такую подпись оставил голландец под цитатой из интервью.

Любопытно, что Бейл обратился к одноклубнику по прозвищу, образованному от прежней фамилии форварда Сычевой. При этом в «Крыльях» футболист будет играть под фамилией Писарский. Документально сменить отчество и фамилию форвард планирует к лету 2023 года.