Иркутянка на Infiniti ударила машину жителя Тольятти и оставила его без водительских прав

Водитель Kia в Тольятти получил повреждение машины и остался без прав Фото: ГУ МВД России по Самарской области

11 февраля 2023 года в половине шестого утра в Тольятти столкнулись спортивный Infiniti с иркутскими номерами и черный Kia Rio. Обе машины ехали на зеленый свет, при этом сидевшая за рулем спорткара 28-летняя девушка, выполняя левы поворот, не уступила дорогу встречному авто.

Дальнейшее выявление обстоятельств привело к… изъятию прав у водителя пострадавшей Kia.

- При оформлении материалов по ДТП сотрудники полиции выявили, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения в июне 2020 года. Однако водительское удостоверение в установленном законом порядке он не сдал. Документ изъят сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка, находившая на пассажирском сиденье Kia Rio. Госпитализация ей не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.

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