Участники конкурса «Театральное Приволжье» в Самаре обсудили репертуар детских театров

Лучшие театралы Самары собрались на творческий семинар. Фото: скрин видео

В Самаре театральные деятели - от начинающих режиссеров до маститых профессионалов - собрались на областной научно-творческий семинар. Одной из главных тем мероприятия было формирование репертуара детских театров.

- Вопрос репертуарной политики — это вопрос воспитания зрительской культуры. Это ответственность, которую несет театр за то, что он показывает, - насколько это художественно ценно, насколько выразительно, - приводит ТК «Губерния» слова доцента кафедры театральной режиссуры Самарского института культуры Виктора Михайлова.

В семинаре приняли участие победители регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье», который проводится в ПФО. Организатор фестиваля - аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В Самарской области помощь в проведении регионального этапа оказывают правительство региона, минкульт и минобрнауки, а также ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Сейчас проводится окружной этап фестиваля, а финал и награждение запланированы на апрель 2023 года.