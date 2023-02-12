Многодетная мать из Зубчаниновки получила более полумиллиона рублей соцвыплат за несуществующего ребенка

Соцвыплат за два года накопилось более чем на 500 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Более полумиллиона рублей получила от государства 46-летняя жительница города Самары в виде социальных пособий за два года. Выплаты производились на ребенка, которого женщина не рожала.

Факт мошенничества при получении соцвыплат установили полицейские в феврале 2023 года. Они выяснили, что жительница поселка Зубчаниновка, безработная мать четырех детей, обратилась в соцслужбы за выплатами, полагающимися ей на пятого ребенка.

- Для получения необходимых документов женщина предоставила ложные сведения о рождении ею пятого ребенка в ОЗАГС Советского района областного центра. На основании поданных документов в период с февраля 2021 года по январь 2023 года она получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму около 512,5 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, минимальное наказание, которое теперь грозит женщине, - 100 тысяч рублей штрафа. Максимальное — до шести лет лишения свободы.

В начале февраля 2023 года житель Тольятти украл 28 тысяч рублей из кассы букмекерской конторы и потратил их на ставки.