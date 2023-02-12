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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 12:03

Многодетная мать из Зубчаниновки получила более полумиллиона рублей соцвыплат за несуществующего ребенка

На 46-летнюю самарчанку возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении соцвыплат
Евгений ЕГОРОВ
Соцвыплат за два года накопилось более чем на 500 тысяч рублей

Соцвыплат за два года накопилось более чем на 500 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Более полумиллиона рублей получила от государства 46-летняя жительница города Самары в виде социальных пособий за два года. Выплаты производились на ребенка, которого женщина не рожала.

Факт мошенничества при получении соцвыплат установили полицейские в феврале 2023 года. Они выяснили, что жительница поселка Зубчаниновка, безработная мать четырех детей, обратилась в соцслужбы за выплатами, полагающимися ей на пятого ребенка.

- Для получения необходимых документов женщина предоставила ложные сведения о рождении ею пятого ребенка в ОЗАГС Советского района областного центра. На основании поданных документов в период с февраля 2021 года по январь 2023 года она получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму около 512,5 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, минимальное наказание, которое теперь грозит женщине, - 100 тысяч рублей штрафа. Максимальное — до шести лет лишения свободы.

В начале февраля 2023 года житель Тольятти украл 28 тысяч рублей из кассы букмекерской конторы и потратил их на ставки.