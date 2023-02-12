Дом с революционной историей в Самаре признали объектом культурного наследия

Дом по улице Маяковского взят под охрану как исторический памятник Фото: Яндекс.Карты

На сайте правительства Самарской области опубликован приказ о признании объектом культурного наследия деревянного одноэтажного дома, расположенного в областном центре по адресу: улица Маяковского, 42.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором помещалось в 1906 - 1912 гг. Правление потребобщества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции», - говорится в приказе Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области.

При этом на мемориальной доске, установленной на здании, написано, что работа Правления потребобщества здесь велась в 1910-1912 гг. А 1906 год в имеющихся источниках указан как год постройки дома.

Также под охрану в качестве объекта культурного наследия взят памятник Феликсу Дзержинскому на одноименной площади в Самаре.