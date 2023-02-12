46-летний самарец купил сам у себя «ГАЗель» по госконтракту

По госконтракту житель Самары должен был приобрести грузовик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мошеннические действия с использованием бюджетных средств вменяют в вину 46-летнему жителю Самары. Мужчина решил «обналичить» средства по госконтракту, выкупив грузовую «ГАЗель» по сути сам у себя.

- При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что житель Самары 1977 года рождения подготовил пакет документов для заключения социального контракта с государственным учреждением. По условиям договора мужчина должен был приобрести грузовой автомобиль, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Дальнейшая схема была незамысловатой. Самарец по документам продал свою «ГАЗЕль» собственному племяннику. При этом, по утверждению следователей, по факту машину подозреваемый оставил у себя. А затем, получив причитающиеся ему по госконтракту 280 тысяч рублей, «выкупил» грузовик обратно.

В мошенничестве в крупном размере обвиняется многодетная мать, два года получавшая социальные выплаты на несуществующего ребенка.