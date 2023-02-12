Студент из Челябинска вымогал в Самаре у пенсионеров деньги за «решение проблем» с ДТП

Ближайшие два года аферист из Челябинска проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесен приговор студенту Южно-Уральского колледжа, вымогавшему у пенсионеров деньги. В общей сложности жертвы юного афериста отдали ему 1,2 млн рублей.

Житель Челябинска приехал в Самару якобы по объявлению о трудоустройстве. На самом деле его «работа» в волжском городе заключалась в том, что он звонил пенсионерам и представлялся их родственником, по вине которого произошло ДТП, либо сотрудником правоохранительных органов. Молодой человек требовал круглую сумму за «решение вопроса» о невозбуждении дела.

Жертвами такой схемы стали трое самарцев, прежде чем преступника удалось задержать. Его подельник остался неизвестным. А челябинец признал свою вину и получил наказание в виде 2 лет колонии общего режима, сообщает «ВолгаНьюс» со ссылкой на прокуратуру Промышленного района г. Самары.

В областном центре возбуждено уголовное дело на 46-летнего самарца, выкупившего у самого себя грузовик по госконтракту.