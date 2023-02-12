Детский хирург Виктор Осянкин ушел из жизни в Тольятти

Виктор Осянкин проработал в медицине более 40 лет. Фото: клиника "Медгард"

Детский хирург высшей квалификационной категории Виктор Осянкин ушел из жизни утром 12 февраля 2023 года. Ему было 65 лет.

- Виктор Анатольевич посвятил медицине более 40 лет, за это время он помог тысячам детей и взрослых. Можем с уверенностью сказать, что на его счету сотни спасенных жизней, множество сложных успешных операций, которые требовали от доктора не только высокой квалификации, но решимости и искреннего желания помочь, - рассказывают его коллеги из клиники «Медгард».

В последнее время, по свидетельствам коллег, Виктор Осянкин тяжело болел.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным, близким и коллегам.

7 февраля ушел из жизни еще один врач, работавший в Самарской области в этой же клинике, - анестезиолог-реаниматолог Михаил Гречищев.