Переселенцам из аварийных домов и детям-сиротам из Самары дадут жилье в новом микрорайоне

Квартиры в новом микрорайоне в первую очередь получат участники госпрограмм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый микрорайон в ближайшие годы вырастет в Самаре на 19-м километре Московского шоссе, между поселком Мехзавод и ТЦ Metro. Уже известно, кто получит квартиры в этих домах в первую очередь.

Квартиры с чистовой отделкой будут предоставляться по госпрограммам детям-сиротам, а также переселенцам из аварийных домов. Общая площадь такого жилья составит более 25 тысяч квадратных метров на первом этапе строительства и 21 тысячу кв. м — на втором. Одновременно с домами будет возводиться котельная, школа и поликлиника.

Третий и четвертый этапы предполагают строительство коммерческого жилья квартиры будут продаваться в черновой отделке.

- Также в границах территории расположатся тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка. Транспортную доступность нового жилого массива обеспечат выезды на Московское и Ракитовское шоссе, - сообщили в правительстве Самарской области.

Микрорайон полностью планируется достроить к 2031 году.