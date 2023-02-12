Тольяттинский «Акрон» расстанется с форвардом Константином Базелюком

Будущее Константина Базелюка - в тумане. Фото: ФК "Акрон"

Нападающий Константин Базелюк, вероятнее всего, не продолжит выступления за тольяттинский «Акрон». В клубе не рассчитывают на воспитанника ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Зимой 2023 года в «Акроне» в линию атаки приобрели сразу трех новых игроков: Эльдарушева, Апекова и Понсе. Новым клубом Базелюка может стать нижнекамский «Нефтехимик».

В 16 матчах первой части сезона Базелюк забил лишь два мяча, один из которых — с пенальти. Получше с результативностью у форварда в кубковых матчах — в этом турнире он отличился трижды. К тому же Базелюк выигрывал Кубок России 10 лет назад в составе московского ЦСКА.

26 февраля «Акрон» в четвертьфинальном матче Кубка России в Жигулевске примет московское «Торпедо». Билеты на матч стоимостью от 100 до 250 рублей - уже в продаже.