В Самарской области у пешехода, нарушившего ПДД, нашли координаты «закладки» с мефедроном

Вместо штрафа за нарушение ПДД житель региона получил уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске нарушивший правила дорожного движения пешеход попал под уголовное дело. У него в телефоне обнаружили координаты «закладки», где были найдены наркотические вещества. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в феврале 2023 года на улице Приволжской. Все случилось в ночное время. Полицейские несли службу, когда заметили 31-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Его остановили, однако он начал заметно нервничать. Мужчину доставили в отдел в полиции.

– В ходе проведения личного досмотра у нарушителя обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами тайника-закладки, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В «закладке» оказался мефедрон общей массой 0,550 граммов, что относится к значительному размеру. По словам мужчины, он обрел его личного употребления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 1 ст. 228 УК РФ «Покушение на незаконные приобретение без цели сбыта наркотического средства». Расследование продолжается.

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