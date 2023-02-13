Новые высотки могут построить на трех участках в центре Самары

Сейчас проект проходит общественные обсуждения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре планируется высотная застройка в историческом центре города. Новые дома могут появиться в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной. Информация сообщается в постановлении мэрии.
Согласно документации, строительство запланировано сразу на трех участках. Их площадь составляет 769, 1 028, 1 581 квадратный метр. Сейчас заявка проходит общественные обсуждения. Они продлятся с 11 февраля по 4 марта 2023 года.
Ознакомиться с проектом возможной застройки можно в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Экспозиция будет открыта с 18 по 25 февраля 2023 года включительно. Исключение – праздничные дни 23 и 24 февраля.
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