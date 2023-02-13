Самарцы считают, что чиновникам и депутатам нужно запретить отдых за границей

Запрет поддержали 6 из 10 жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары считают правильным запретить чиновникам и депутатам ездить на отдых за границу. Такую меру следует принять на время действия спецоперации. Об самарцы заявили в ходе опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

Инициатива нашла поддержку у 61% горожан – они уверены, что за пределами родной страны чиновники и народные избранники могут столкнуться с провокацией. Среди тех, кто поддерживает запрет, основную долю составляют мужчины и самарцы старше 45 лет.

Отметим, что противники идеи также нашлись. Таковых оказалось 33%. 17% респондентов уверены: запрет на отдых за границей нарушает человеческие права. При этом 16% горожан утверждают, что право выбора дает жителям возможность понять, «кто из чиновников и депутатов чего стоит».

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