Власти Самары прокомментировали обрушение потолка в доме на ул. Советской

Происшествие обошлось без пострадавших / Фото: Самара № 1

Власти Самары прокомментировали ЧП, которое произошло на улице Советской, 81 на минувшей неделе. Там в квартире на втором этаже обрушился потолок. Информация об этом появилась в соцсетях вечером 11 февраля 2023 года.

- По данным администрации Кировского района, дом признан аварийным и подлежит расселению. Проживающие в квартире от жилья в маневренном фонде отказались, - сообщили в мэрии Самары.

Насколько известно, в квартире живет женщина, которая, к счастью, не пострадала. Потолок рухнул в ночное время. Судя по фото, все случилось в гостиной. По предварительной информации, дом, где произошло ЧП, - двухэтажный, многоквартирный. Он был построен в 1950-е годы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал